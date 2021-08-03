Исследование: большинство россиян сталкивались с трудностями при поиске работы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) сталкивались с трудностями при поиске подходящей работы. 55% опрошенных соискателей сообщили, что при поиске сталкивались с несоответствием предлагаемой зарплаты их ожиданиям. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, 76% респондентов отметили, что им приходилось сталкиваться с некоторыми сложностями в поиске подходящего места работы.

"Чаще всего 55% опрошенных соискателей при поиске подходящей работы сталкиваются с несоответствием предлагаемой зарплаты их ожиданиям. 43% респондентов отмечают, что им сложно найти работу, так как в их регионе недостаточно подходящих вакансий. Еще 30% участников исследования рассказали, что зачастую обещанные работодателем условия работы могут не соответствовать действительности. Почти четверти респондентов (24%) найти новую работу мешает небольшой трудовой опыт", - говорится в тексте исследования.

4% рассказали, что им работодатели отказывали в работе из-за наличия семьи и детей, 3% - из-за физических показателей, а 1% - из-за большого перерыва в работе, связанного с декретным отпуском. В варианте "Другое" 9% респондентов указали, что в поиск работы им усложняли невозможность переезда в другой город, а также отсутствие регистрации в России.

Исследование проводилось в июле текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.