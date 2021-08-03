Самарский вуз будет сотрудничать с зарубежными странами по обучающим программам

САМАРА, 3 августа. /ТАСС/. Всемирная ассоциация выпускников российских вузов в первый день международного форума российских соотечественников в Самаре подписала соглашение с Самарским государственным социально-педагогическим университетом (СГСПУ), по которому организации будут развивать сотрудничество с иностранными выпускниками вуза, привлекать иностранных студентов на обучение. Об этом на церемонии открытия форума в понедельник сообщил президент Всемирной ассоциации выпускников российских вузов Владимир Четий.

"Мой визит начался с подписания соглашения с [Самарским государственным] социально-педагогическим университетом, мы уже проработали вопросы по гуманитарным программам и обмену волонтерами, в том числе магистровыми, которые смогли бы поучаствовать в обучающих программах в школах, пока ближайшего зарубежья - Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. [Мы] также наметили некоторые программы взаимодействия с вузами Самарской области", - рассказал Четий.

По словам Владимира Четия, форум привлек иностранных участников из более 50 стран несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Всего мероприятие привлекло 100 молодых соотечественников из-за рубежа, а также 60 представителей из российских городов.

Власти Самарской области готовы предоставить все возможности для подготовки и развития проектов участников форума, сообщил глава региона Дмитрий Азаров на церемонии открытия мероприятия. "Обращайтесь смело, правительство региона, главы муниципалитетов настроены сегодня оказывать вам содействие. Если есть необходимость в консультации помощи экспертной оценке, с удовольствием это сделаем", - обратился Азаров к участникам форума.

Организаторы мероприятия отметили, что во время мероприятий соотечественники смогут пройти проектное обучение, презентовать проекты и заручиться поддержкой по ним, а также наладить дружеские отношения.

Международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом, проходит в трех городах России - Москве, Самаре и Волгограде с 29 июля по 6 августа. Целью Форума является подведение итогов деятельности Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом за 2017-2020 годы и придание нового импульса развитию Сообщества с учетом федеральной и региональной российской молодежной повестки. Программа Форума включает деловую, культурную и досуговую составляющие даже во время движения на теплоходе по маршруту: Самара - Волгоград.