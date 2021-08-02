Умер режиссер клипов групп "Алиса" и "ДДТ" Олег Флянгольц

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Режиссер Олег Флянгольц, снявший клипы для многих отечественных рок-групп, умер в понедельник. Об этом сообщается на странице группы "Алиса" в Facebook.

"Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович. 19.12.1965 - 02.08.2021", - указано в сообщении.

Флянгольц снял для "Алисы" клипы "Белая невеста", "Родина", "Небо Славян", "Власть", а также документальный фильм к 30-летию коллектива, говорится в сообщении. Также режиссер известен клипами для "ДДТ", Tequilajazzz, "Наив" и других групп. В 2006 году снял фильм-концерт о творчестве Виктора Цоя "Просто хочешь ты знать". В 2011 году комедия Флянгольца "Безразличие" стала победителем российского кинофестиваля "Кинотавр".