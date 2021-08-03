ВЦИОМ: только 4% россиян предпочитают заказывать лекарства через интернет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян предпочитают покупать лекарства непосредственно в аптеке, когда только 4% граждан чаще заказывают их через интернет. При этом болеет 70% жителей России убеждены, что не следует разрешать неспециализированным интернет-магазинам продажу лекарств, которые отпускаются по рецепту врача, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Подавляющее большинство наших сограждан (80%) чаще ходят за лекарствами в аптеку, и только 4% чаще заказывают их через интернет (11% жителей Дальневосточного федерального округа, 8% жителей городов с населением от 500 до 950 тыс.), 9% ответили, что делают и то, и другое в равной мере. Совсем не покупают лекарства 6% опрошенных россиян. За последние три месяца заказывали лекарства через интернет 15% россиян (24% жителей городов-миллионников, 21% жителей городов с населением от 100 до 500 тыс., по 18% среди женщин, 35-44-летних и 45-59-летних, а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга), 85% наших соотечественников не пользовались этой услугой", - следует из данных исследования.

Те, кто предпочитает ходить в аптеку, объясняют это близостью аптек (20%), простотой и удобством (19%), тем, что при покупке через интернет нужно ждать доставку (14%), а также большим доверием к лекарствам, продающимся в аптеках (12%) и неумением покупать лекарства через интернет (9%). При этом респонденты, которые чаще заказывает лекарства через интернет, объясняют свой выбор более низкими ценами (73%), большим выбором (28%), удобством (24%), экономией времени (23%) и безопасностью (11%).

"Более половины наших соотечественников (63%) чаще покупают лекарства, которые продаются без рецепта, рецептурные лекарства чаще приобретают 8% наших сограждан, а 28% - покупают примерно поровну тех и других. Среди тех, кто в последние три месяца заказывал лекарства через интернет, наиболее известны такие сайты, как "Аптека.ру" (52%), "Планета Здоровья" (7%), "E-аптека" (6%), "Фармленд" (5%), а также "Сбераптека" и "Аптека от склада" (по 4%)", - отмечает ВЦИОМ.

С 1 сентября правительство РФ разрешило дистанционную продажу безрецептурных медикаментов не только через аптечные онлайн-сервисы, но и через неспециализированные интернет-магазины типа "маркетплейс". Четверть россиян сообщили, что скорее стали бы пользоваться маркетплейсами для покупки лекарств, а 69% ответили, что не стали бы. Более того, почти три четверти респондентов убеждены, что не следует разрешать неспециализированным интернет-магазинам продажу лекарств, которые отпускаются по рецепту врача, 17% считают это допустимым.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля 2021 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.