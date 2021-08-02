Наноцентр ФИОП и Центр им. Вредена разработали эндопротез повышенной прочности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Наноцентр Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" совместно с Центром травматологии имени Р. Р. Вредена разработали уникальный эндопротез - в отличие от распространенных модульных единый индивидуальный имплантат обладает повышенной прочностью и долговечностью. Он спроектирован с максимальным учетом анатомических особенностей, сообщили в понедельник в пресс-службе Группы "Роснано".

"Использование индивидуально изготовленного имплантата для замещения обширного пораженного участка бедренной кости обеспечило надежную первичную фиксацию стандартной конструкции шарнирного эндопротеза коленного сустава. Это позволило пациентке быстро восстановить <…> функцию нижней конечности. Причем сделано это было в рамках стандартной программы реабилитации. Контрольные рентгенологические исследования через три и шесть месяцев продемонстрировали остеоинтеграцию имплантата с материнской костью", - приводит пресс-служба слова профессора кафедры травматологии и ортопедии, заведующего отделением, ведущего научного сотрудника НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена Николая Корнилова.

Для изготовления имплантата компания CML AT Medical Северо-Западного центра трансфера технологий применила 3D-печать из биосовместимого титанового сплава. Стоимость производства снижена на 50%.

Российский рынок медицинских печатных имплантатов имеет большой потенциал роста. Его развитие позволит удовлетворить спрос отечественного здравоохранения на медицинские изделия сегмента и обеспечить импортозамещение. "Сотрудничество компании с ведущими медицинскими центрами способствует увеличению доли отечественной конкурентоспособной продукции на рынке медицинских изделий страны", - сказала CML AT Medical Яна Чекрыжова.

Согласно данным Центра инновационных технологий в ортопедии Минпромторга России, в стране ежегодно проводится около 1,2 млн травматологических и ортопедических операций, из них более 250 000 - на суставах. Годовая потребность в медицинских изделиях для лечения опорно-двигательного аппарата - свыше 3 млн. При этом доля российской продукции этого назначения пока не превышает 15%.

Об участниках проекта

Северо-Западный центр трансфера технологий (Северо-Западный наноцентр) входит в инвестиционную сеть ФИОП, деятельность которой направлена на коммерциализацию технологий в области наноиндустрии на базе объединения лабораторного и технологического оборудования, а также комплекса сервисов маркетинговой и бизнес-поддержки малых инновационных компаний.

Северо-Западный наноцентр осуществляет полный цикл венчурного строительства: серийно создает высокотехнологичные компании от идеи до продажи готового бизнеса.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.