В Москве с 3 августа на 250 развалах начнут продавать арбузы и дыни

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 250 бахчевых развалов, на которых можно будет приобрести арбузы и дыни, начнут работать в Москве 3 августа. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Есть определенная традиция - сразу после Дня десантника (2 августа) с 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Заработали 250 торговых точек. Они все унифицированы. Дислокацию этих точек можно посмотреть на портале data.mos.ru, забив в поисковике "бахчевые развалы", и определить, где рядом с вашим домом находится ближайшая точка", - сказал Немерюк.

Он добавил, что наибольшее количество бахчевых развалов в столице находится в Южном и Юго-Западном округах, их там больше 20. "Надеюсь, что все желающие смогут купить вкусные арбузы и дыни", - заключил Немерюк.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, точки продаж арбузов и дынь будут работать до 1 октября. При этом число бахчевых развалов возросло: в прошлом году для торговли арбузами и дынями было открыто порядка 240 точек, в 2019 году - около 230 точек.

"Ключевые регионы поставки бахчевых культур на столичные прилавки в этом году - Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан. Каждая партия, которая поступает на развалы, должна проходить исследования на допустимые значения различных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора всегда вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны такие исследования и откуда эти арбузы приехали", - отметили в департаменте.

Московский стандарт

"Все объекты имеют единый внешний вид, который утвержден и используется с 2015 года, и уже узнаваем горожанами. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там уточнили, что продавец бахчи должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку. Кроме того, в случае необходимости покупатель сможет убедиться в сертификации товара, а также потребовать жалобную книгу.

"На бахчевом развале в течение всего времени работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей: товаросопроводительные документы; договор на размещение нестационарного торгового объекта; документы, указывающие источник поступления и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции; медицинские книжки на продавцов; свидетельство о поверке весоизмерительного прибора. Не допускается: реализация бахчевых культур с земли; использование безменов, бытовых, медицинских, почтовых весов; надрезка, реализация частями арбузов и дынь", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, бахчевые развалы запрещается размещать на газонах, в арках зданий, в 50-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, на обочинах проезжей части магистралей общегородского значения.

Цены на бахчевые подросли

В этом году за один килограмм арбуза на московском бахчевом развале покупатель заплатит от 35 до 45 рублей, за один килограмм дыни "Торпеда" - от 70 до 90 рублей; за килограмм дыни "Колхозница" - 70-80 рублей.

"В торговой сети "Перекресток" цены на разные виды арбузов варьируются от 51,9 руб. до 104,9 руб. за килограмм, стоимость дыни - от 77,9 руб. до 114,9 руб./кг. В торговой сети "Пятерочка" арбуз можно приобрести за 49,9 руб./кг, дыни - 99,9 руб./кг. В "Карусели" покупателю предлагают приобрести дыню - за 89,99 руб./кг", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в магазинах сети "Авоська" арбузы стоят порядка 40 руб. за килограмм, а в торговой сети "Дикси" - от почти 28 руб. до порядка 73 руб. Там же дыню можно приобрести за почти 62 руб. В сети "Верный" арбузы предлагают почти по 30 руб./кг, дыни - почти за 70 руб./кг.

"В "Ашане" арбуз стоит от 29,9 до 49,99 рублей за килограмм, а цена дыни - 69,99 за кило. В супермаркетах сети "Магнолия" килограмм арбуза стоит от 39,9 до 99,9 рублей, дыни - 109 рублей", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что торговые сети предлагают покупателям арбузы без косточек, желтые арбузы, а также дыни "Гуляби", "Колхозница", "Торпеда" и другие сезонные сорта.

В 2020 году один килограмм арбуза на московском бахчевом развале стоил от 25 до 40 рублей; за один килограмм дыни "Торпеда" приходилось отдавать от 80 до 100 рублей; за килограмм дыни "Колхозница" - 60-70 рублей. Цены в торговых сетях стартовали тогда с отметки в 24,9 руб. за кг арбуза и почти 35 руб. за кг дыни.