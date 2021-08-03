Эксперт: cовременный Экополис на Сахалине поможет сделать инфраструктуру СМП экологичнее

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Экологически чистый город Экополис в Сахалинской области может стать экологическим офисом региона и поможет сделать инфраструктуру Северного морского пути экологичнее. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Экополис - это большая стратегическая инициатива, которая создает новую ценность для проекта Северного морского пути. <...> Можно достроить всю инфраструктуру Северного морского пути так, чтобы она стала первой в мире полностью "зеленой" и углеродно-нейтральной. Новый город может стать экологическим офисом региона углеродной нейтральности", - приводятся слова Пескова в сообщении Национальной технологической инициативы (НТИ) по итогам очередного этапа интенсива "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде, где был представлен проект.

Речь идет о районе в городе-порте Корсаков, который расположен в непосредственной близости от быстрорастущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Удачное расположение позволит развивать логистический бизнес и сервисы, туристический кластер, добычу и переработку рыбы и марикультур, а также цифровой и инновационный бизнес. <...> Новый город станет центром научно-технологической и образовательной деятельности, городом-университетом в области "экономики океана", включая создание карбоновых полигонов, центров перспективных энергетических и водородных систем", - заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В проект войдут территории жилых застроек, высота которых не будет превышать семь этажей, общественно-культурная деловая зона, инновационно-технологический кластер и мультимодальный логистический комплекс "Корсаковский порт". По данным региональных властей, численность населения после реализации проекта увеличится примерно на 25 тыс. человек.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности, здесь работают над созданием водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.

Об интенсиве

Проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Участники за это время создадут и представят обновленный образ будущего России, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов.

Организаторами интенсива выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Ключевые партнеры интенсива - ассоциация WorldSkills, НовГУ имени Ярослава Мудрого, Кружковое движение НТИ.