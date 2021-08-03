В Магаданской области из-за сильного ветра продлили штормовое предупреждение

ТАСС, 3 августа. Спасатели во вторник в связи со штормовым ветром объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 3 августа 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, <...> связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением и деформацией слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах бушует северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас на Колыме преимущественно пасмурная погода. Температура воздуха в последние дни держится на отметке около плюс 13 градусов, осадков нет.

Ранее предупреждение в тех же районах было объявлено спасателями на 2 августа.