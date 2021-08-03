В WWF заявили, что популяция краснокнижного дальневосточного аиста выросла

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Численность популяции занесенного в Красную книгу РФ дальневосточного аиста достигла почти 1 тыс. гнездящихся пар, а его ареал расширился на 250 км вглубь Амурской области, рассказал в беседе с ТАСС директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов. Специалисты считают, что скоро можно будет понижать категорию редкости этого вида птиц.

"К настоящему моменту мы можем говорить, что российская часть популяции дальневосточного аиста выросла до 950 гнездящихся пар, и это только то, что мы наблюдаем на наших заповедных территориях, а вся популяция должна быть еще больше. Сейчас уже некоторые специалисты говорят о том, что нужно думать о понижении категории редкости для этих птиц. Сейчас это угрожаемый вид, в перспективе можно говорить о просто редком виде", - рассказал Осипов.

Он добавил, что в России гнездятся около 80% популяции этой птицы, и ее ареал разрастается на север. Если раньше считалось, что речка Ульма в Амурской области является практически краем ареала дальневосточного аиста, то сейчас его там видят значительно больше. А сам аист уже добирается до поселка Стойба, около 250 км на северо-восток от Ульмы. Не в последнюю очередь такому достижению способствовало, по словам главы филиала WWF, внимание Федеральной сетевой компании (ФСК) к защите своих электросетей и сохранению аиста.

"ФСК долгое время вкладывала деньги в то, чтобы сделать линии безопасными для аистов и одновременно безопасными для себя, чтобы меньше было отключений. И это классический пример стратегии, когда в выигрыше остаются все. Сейчас они внесли в свои стандарты при строительстве новых линий установку не только птицезащитных устройств, но и специальных гнездовых платформ. И этот подход сработал, аисты действительно стали гнездиться на платформах вне проекции проводов, что обезопасило и линии, и аиста", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (подразделение ФСК), сейчас две гнездовые платформы стоят в Хинганском заповеднике и еще четыре - в Муравьевском нацпарке. Кроме того, на всех сетях компании уже установлено 2 379 птицезащитных устройств.

Дальневосточный аист

Дальневосточный аист находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу РФ. Гнездится эта птица только в бассейне реки Амур, в глухих местах, отдаленных от поселений. В России он строит гнезда в Амурской области и Еврейской автономной области, в Хабаровском и Приморском краях, а за пределами страны - в северо-восточном Китае.