Электроснабжение населенных пунктов Брянской области полностью восстановили

ТАСС, 3 августа. Электроснабжение в 21 населенном пункте в четырех районах Брянской области, нарушенное в понедельник из-за урагана, полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Электроснабжения в Выгоничском, Навлинском, Почепском и Унечском районах восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Через территорию Брянской области 2 августа прошел грозовой фронт, на фоне дождя и града скорость ветра достигала 15-20 м/с. Произошло нарушение электроснабжения в четырех муниципальных образованиях, в зоне отключения находился 21 населенный пункт с населением около 1,2 тыс. человек. К ликвидации последствий непогоды привлекались восемь аварийно-восстановительных бригад, 16 человек и восемь единиц техники.