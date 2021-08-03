В Кузбассе создали консорциум для экологического развития угольной промышленности

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Кузбасский государственный технический университет инициировал создание научно-производственного консорциума для экологического и цифрового развития угольной отрасли, куда кроме самого университета вошли научно-исследовательские институты Кемеровской, Новосибирской, Томской и Иркутской областей совместно с крупным многоотраслевым холдингом "Сибирский деловой союз" и "Сбером". Об этом ТАСС во вторник сообщил врио ректора вуза Алексей Яковлев.

"Наш университет расположен в Кузбассе - российском и мировом центре угледобычи и не случайно стал инициатором создания консорциума "Экология и майнинг". Он позволит сформировать новый бренд угольной отрасли - современной, безопасной, экологичной, с глобальным внедрением цифровых "безлюдных" технологий. Объединение усилий всех сторон, заинтересованных в реализации прорывных научных фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области создания высоких технологий эффективной и безопасной добычи, обогащения и глубокой переработки угля, обеспечит, в свою очередь, их эффективное внедрение в экономику федерального, отраслевого и регионального уровней", - сказал Яковлев.

В рамках консорциума планируется проведение научных разработок и исследований в области создания высоких технологий для эффективной и безопасной добычи, глубокой переработки угля, рекультивации нарушенных угледобычей земель, цифровизации, внедрении космических технологий в недропользование. Кроме того, будут созданы новые образовательные программы для подготовки востребованных в угольной промышленности специалистов. В число участников консорциума также вошли Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, Институт химии нефти СО РАН, Институт земной коры СО РАН.

"Ключевыми задачами консорциума также будут являться разработка методов и технологий получения углеродных сорбентов из ископаемых углей, очистки газовых выбросов теплоэнергетического комплекса, коксохимических и металлургических предприятий, а также создание технологий для снижения концентрации канцерогенов в продуктах переработки углей и угольной пыли, стимуляторов роста в сельском хозяйстве и рекультивации нарушенных земель", - добавили в пресс-службе университета.

В Кузбассе добывается более половины российского угля и работают свыше 150 шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. В последние три года угольные компании Кемеровской области стали активно пересматривать подходы к угледобыче с учетом интересов региона и его жителей - больше внимания уделяется безопасности горных работ, минимизации экологического вреда, эффективному восстановлению земель.