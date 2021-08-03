Стоимость возведения в Югре второго моста через Обь оценили в 63,2 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Работы по возведению второго мостового перехода через реку Обь возле Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа, планируется начать в 2021 году, а завершить в 2025 году. Стоимость инфраструктурного объекта оценивается в 63,2 млрд рублей, сообщила ТАСС первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Ольга Солнова.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в два с половиной раза.

"Планируемый период строительства моста: 2021 - 2025 годы. Оценочная стоимость реализации объекта - 63,2 млрд рублей, в том числе разработка проектной документации - 0,3 млрд рублей, строительно-монтажные работы - 62,9 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, разработка проектной документации на мостовой переход завершена и передана для проведения государственной экспертизы. Прохождение экспертизы ожидается до 1 сентября. "Новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, не повлияла на выполнение проектно-изыскательских работ и планируемые мероприятия по строительству моста", - добавила Солнова.

Как ранее ТАСС сообщали в администрации Сургута, новый переезд появится в районе ГРЭСовского водохранилища и будет выходить на восточную объездную дорогу города. Ожидается, что для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты, улучшится экологическая ситуация в муниципалитете, появится резерв для перспективных грузоперевозок.

О проекте

В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, это единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, сейчас мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тыс. машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тыс.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения

Мост планируют построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами Нефтеюганск - Сургут и Восточная объездная Сургута, технические средства организации дорожного движения и другие объекты. Общая длина мостового перехода составит около 44 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,7 км.