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Пандемия COVID-19

СМИ: редактор The New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19

Любые отклонения от линии ВОЗ в редакции считаются теорией заговора, отмечает журнал The Spectator

ТАСС, 3 августа. Старший редактор газеты The New York Times дал указание сотрудникам не расследовать происхождение коронавируса. Об этом сообщил в понедельник британский журнал The Spectator со ссылкой на источники.

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"В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19," - рассказал сотрудник The New York Times. "Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Было сопротивление проведению всего, что могло бы свидетельствовать о том, [что коронавирус был создан человеком или случайно просочился из лаборатории]".

Как подтвердил второй источник журнала, The New York Times пресекала любые попытки выяснить происхождение вируса, а любые отклонения от линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "считались теорией заговора".

15 июля генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

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