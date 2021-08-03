В Якутске открыли движение по автостраде, где произошла утечка газа

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспорта открыто после восстановительных работ в обоих направлениях на автостраде 50 лет Октября в Якутске, где произошла утечка газа. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе АО "Сахатранснефтегаз".

Вечером 2 августа все полосы автострады в направлении из аэропорта Якутск в центр города перекрыли для восстановительных работ. Покрытие участка на автостраде в противоположную сторону - из центра города в сторону аэропорта - было восстановлено в первую очередь, работы были завершены 2 августа.

"Открыто движение по автостраде 50 лет Октября. Работы на газопроводе высокого давления завершены. Дорожное полотно полностью восстановлено, движение транспорта по автостраде 50 лет Октября свободно в обоих направлениях", - сказали в компании.

"Полость газопровода высокого давления под полотном дороги обследована прибором, повреждения трубы выявлены, устранены. Подрядной организацией помимо асфальтового покрытия восстановлены элементы благоустройства - тротуары, бордюры и ограждения дороги. Работы подрядной организации по укладке дорожного полотна велись согласно всем нормам и стандартам качества, под контролем работников МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" городского округа "Город Якутск", - добавили в пресс-службе компании.

1 августа вечером на четырехполосной автостраде произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, тем же вечером утечка газа была локализована. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что угрозы близлежащим зданиям нет, никто не пострадал. После инцидента прокуратурой Якутии организована проверка с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора.