Реконструкцию аварийной дамбы начали в Междуреченске

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Реконструкция аварийной дамбы в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кузбасса, где в зоне подтопления живут около двух тыс. человек, началась по программе социально-экономического развития региона. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Эту дамбу построили еще в 1959 году, из-за ветхости сооружение уже не может сдерживать натиск паводка, при этом в зоне возможного подтопления проживают более 1 800 человек. Поэтому мы добились, чтобы объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 124,5 млн рублей на капитальный ремонт дамбы в районе Чебал-Су, общий объем финансирования проекта составит свыше 278 млн рублей из консолидированного бюджета", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Основная часть работ будет завершена в 2021 году, сдача дамбы в эксплуатацию запланирована на лето 2022 года. По проекту реконструкции на дамбе протяженностью 1,6 км будет увеличена ширина гребня, укреплен верхний откос, обустроены водопропускные сооружения.

В периоды весеннего половодья район Чебал-Су подвергается частичному или полному затоплению. В зону затопления попадают 844 жилых дома, а также общеобразовательная школа, детский сад и другие соцобъекты. Также подтапливается и единственная автодорога в район протяженность более 7 км. Согласно оценочным расчетам, размер возможного ущерба в случае разрушения дамбы в районе Чебал-Су мог составить около 2 млрд рублей.