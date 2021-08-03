Тест на коронавирус у ушедшей на изоляцию премьера Новой Зеландии оказался отрицательным

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Результат теста на коронавирус, который утром во вторник сдала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после того, как простудилась и ушла на самоизоляцию, оказался отрицательным. Об этом сообщил новозеландский новостной портал Stuff .

По его данным, уже в среду Ардерн приступит к работе в обычном режиме.

Ранее Stuff со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства сообщил, что премьер-министр приняла решение пройти тестирование и уйти на самоизоляцию из-за сезонной простуды, которой она заразилась от своей трехлетней дочери Нив. В ожидании результатов Ардерн работала удаленно, из своей резиденции в Веллингтоне, а ее обязанности в парламенте выполнял заместитель премьера Грант Робертсон.

Эпидемическая ситуация в Новой Зеландии остается благополучной с февраля 2021 года, когда в стране был зафиксирован последний случай заражения коронавирусом. С начала пандемии здесь выявили 2 877 случаев инфицирования, от вызванных вирусом осложнений умерли 26 человек. В конце февраля в стране началась вакцинация, для которой используется препарат американской компании Pfizer. Первую прививку сделали около 1,2 млн человек (почти 25% населения страны), вторую дозу получили более 740 тыс. (14%).