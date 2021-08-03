В Санкт-Петербурге за 12 часов выпало почти две трети нормы осадков за август

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге с вечера понедельника. Об этом на своей странице в Facebook в среду сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Северной столице только за последние 12 часов (по данным на 6 часов утра) выпало 48 мм осадков, что составляет почти 2/3 от нормы августа (59%)", - написал Леус.

Центр циклона в настоящее время смещается на север Карелии, но синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием его тыловой, холодной части. "В регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, но их апогей уже миновал", - добавил синоптик.

По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, наибольшее число осадков пришлось на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. В ночь на вторник порывы ветра в городе достигали 20 м/с. "Поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены семь легковых автомобилей), одно падение слабо закрепленной конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений", - рассказали в главке. Пострадавших нет.

В социальных сетях очевидцы сообщали о подтоплениях дорог на проспекте Королева, проспекте Испытателей, Комендантском проспекте и других магистралях. На видео с Парашютной улицы видно, как автомобили передвигаются в воде выше уровня фар.