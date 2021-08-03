Экс-глава "ВСМПО-Ависма" Воеводин не признал вину в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" - Михаил Воеводин не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил он корр. ТАСС.

"Нет", - сказал он в ответ на вопрос о признании вины.

Свердловский областной суд 3 августа рассматривает апелляцию на возвращение обвинителю уголовного дела бывшего гендиректора предприятия. По данным источника в правоохранительных органах, изначально дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"), но позднее его переквалифицировали. Бывшего генерального директора подозревают в организации продажи через подконтрольные фирмы продукции "ВСМПО-Ависма", ущерб от этой деятельности, по предварительным оценкам, составил около 4 млрд рублей.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая 2019 года. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора почти 10 лет, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

В сентябре 2019 года "ВСМПО-Ависма" подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело, о котором впервые стало известно в августе 2019 года, несмотря на соглашение, прекращено не было. 11 июня состоялось предварительное слушание по делу о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, где было принято решение вернуть дело в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушениями.