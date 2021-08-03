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Крым за семь месяцев посетили более пяти млн туристов

Показатель на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Курорты Крыма с начала года по август посетили более 5 млн туристов, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 млн 67 тыс. туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. Из общего турпотока за январь-июль 2021 года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% - по железной дороге", - написал Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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