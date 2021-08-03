Глава Узбекистана подписал закон, позволяющий отстранять от работы непривитых сотрудников

ТАШКЕНТ, 3 августа./ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал принятый парламентом закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Документ во вторник опубликован в газете "Народное слово" , печатном органе парламента и правительства республики.

В соответствии с законом, в статью 113 трудового кодекса внесено изменение, что в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе. Также в статью 28 закона "Об охране здоровья граждан" внесена конкретная норма, согласно которой, по решению главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, может быть введено проведение [обязательной] профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний.

Ранее, по решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, с 17 июля в Узбекистане была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников образовательных, медицинских учреждений, госслужащих, торговых предприятий и ряда других категорий граждан Узбекистана.

В соответствии с законодательством Узбекистана, закон о внесении поправок в трудовой кодекс и закон "Об охране здоровья граждан" вступили в силу с момента их официального опубликования.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. По последним данным, из 34,5 млн граждан республики полностью вакцинированы более 1,2 млн человек. Всего же на вакцинацию уже использовано более 7,5 млн доз вакцин.

На 3 августа в республике зафиксировано 131 978 случаев заражения коронавирусом, 125 572 пациента выздоровели, 893 умерли.