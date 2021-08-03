В южных районах Иркутской области за сутки выпало до 80% от месячной нормы осадков

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Более половины месячной нормы осадков выпало за сутки в Иркутске, в соседнем Ангарском районе - 80%. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Осадки, которые прошли 2 августа, были связаны с выходом южного монгольского циклона. На территории Иркутского, Ангарского, Шелеховского и Слюдянского районов прошли сильные и очень сильные дожди. В городе Иркутске количество осадков составило 46 мм при норме 86 мм. То есть за сутки выпало 53% месячной нормы. А В Ангарском районе - 80% от нормы", - сказала собеседница агентства.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках региона отмечается повышение уровней воды, но достижение критических отметок не прогнозируется.

На 4 и 5 августа синоптики прогнозируют, что в Иркутске будет 24-27 градусов тепла и без осадков, а 6 августа похолодает: температура опустится на 2-3 градуса, возможен дождь. Дождливая погода сохранится на ближайших выходных.

Июль в Иркутске также был дождливым. Как рассказала Янькова, в прошлом месяце в областном центре выпало осадков на 26% больше нормы.

В ночь на 2 августа в Иркутске начался дождь, который продолжался почти сутки. В городе подтопило несколько улиц. Городские службы в усиленном режиме откачивали воду, прочищали пропускные трубы и колодцы.