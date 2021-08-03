Оператор водоснабжения предложил ужесточить закон за кражу канализационных люков в России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения "Российские коммунальные системы" предложил ужесточить ответственность за кражу, сбыт и прием канализационных люков в качестве лома. Об этом говорится в письме "Российских коммунальных систем", направленном главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину (имеется в распоряжении ТАСС).

"Предлагаем рассмотреть возможность запрета на прием данного вида лома металлургическими комбинатами, а также ужесточения ответственности за кражу, сдачу и прием незаконно приобретенного лома черных металлов, вплоть до уголовной", - говорится в письме.

"Российские коммунальные системы" отмечают, что воровство крышек водопроводных и канализационных колодцев представляет высокую опасность для граждан и несет финансовые потери для предприятий водо- и теплоснабжения. По данным оператора, с 2018 года по 2020 год зафиксировано 169 случаев падения в открытые люки людей и автомобилей, из-за этого погибли 24 человека. В "Российских коммунальных системах" также подсчитали, что стоимость лома крышки в среднем по России варьируется в пределах 1,21-1,98 тыс. рублей, учитывая, что крышка люка весит 55-90 кг, а килограмм чугунного негабаритного лома стоит в среднем 22 рубля.

По мнению оператора водоснабжения, в РФ недостаточно развито правовое регулирование в сфере оборота черных металлов, а утвержденные правила не препятствуют сдаче в лом похищенных предметов, например канализационных люков. В частности, предлагается установить на федеральном уровне перечень разрешенных или запрещенных для приема от граждан лома и отходов черных металлов, чтобы исключить возможность сдачи в лом канализационных люков.

Пресс-служба Минстроя РФ подтвердила ТАСС получение письма. Вопрос находится в проработке, отметили в ведомстве.