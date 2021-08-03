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Пандемия COVID-19

На Хайнане ужесточили санитарный контроль после местного случая заражения коронавирусом

Все прибывающие в провинцию обязаны иметь зеленый электронный код здоровья, а также подтверждение, что они не посещали районы с высоким уровнем риска инфицирования

ХАЙКОУ /Китай/, 3 августа. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань ужесточают меры санитарного контроля в регионе после выявления на острове местного случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает информационный ресурс "Наньхайван".

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Согласно распоряжению провинциального штаба по борьбе с распространением коронавируса нового типа, все прибывающие в провинцию Хайнань обязаны иметь зеленый электронный код здоровья, а также подтверждение того, что они не посещали районы с высоким уровнем риска инфицирования. Для тех, кто до приезда на Хайнань в течение последних 14 дней посещал районы с высоким и средним уровнем риска заражения, предусмотрен обязательный 14-дневный карантин, а также несколько тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Ужесточение санитарных мер контроля касается также образовательных учреждений, всех объектов транспортной инфраструктуры и туристических мест. Власти также призывают население не совершать поездки в зоны средней и повышенной опасности без крайней необходимости.

За все время распространения вируса в провинции Хайнань было зарегистрировано в общей сложности более 180 случаев инфицирования. Шесть человек умерло от различных осложнений, вызванных инфекцией.

Теги
КитайХайнаньПандемия COVID-19
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