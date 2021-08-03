В Крыму за сутки выявили 368 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Триста шестьдесят восемь случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Крыму за сутки, об этом во вторник на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За 2 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 339 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированы 1 287 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 190 человек, выздоровевших за весь период - 51 107 человек", - добавил Аксенов.

По данным оперштаба Крыма, с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 51 тыс. человек, умерли около 1,8 тыс. пациентов.