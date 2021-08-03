Посещаемость ТЦ Москвы вернулась на допандемийный уровень после отмены QR-кодов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в Москве за две недели после отмены QR-кодов вернулась на уровень до их введения, сообщила во вторник пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

"Безусловно, отмена QR-кодов положительно повлияла на ситуацию с торговыми центрами. Посетителям в свободном режиме, с учетом действующих норм Роспотребнадзора, стали доступны основные точки притяжения в ТЦ: фуд-корты и детские игровые комнаты. Это позволило вернуть трафик близко к майским показателям с учетом сезона летних отпусков", - приводятся в сообщении слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Ранее в совете сообщали, что лишь в мае 2021 года торговым центрам Москвы удалось вернуть трафик к уровню 2019 года. Однако с началом обязательного использования QR-кодов число посетителей в торговых центрах снова упало на 25-30%. Это, в свою очередь, по данным РСТЦ, привело к снижению арендного дохода на 15-20%.

С 28 июня по 19 июля посещать заведения общепита в Москве, в том числе фуд-корты в торговых центрах, могли только привившиеся от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе приходилось предъявлять специальный QR-код. Исключения были сделаны для летних веранд и сезонных кафе.