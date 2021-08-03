Власти Астраханской области сообщили, что в регионе наметился выход на плато по ковиду

"С большой осторожностью можно говорить, что в минувшую неделю наметился выход на плато по выявляемости заболевших. В последние четыре дня незначительно, но устойчиво снижается количество вызовов скорой помощи. Первой дозой в регионе вакцинированы уже 57% взрослого населения (270 тысяч). Если сохраним темпы, выйдем на плановые показатели (полная вакцинация 60% взрослых жителей области) к 26 августа", - написал Бабушкин.

Текущие вопросы борьбы с пандемией ковида в Астраханской области обсуждались накануне на встрече губернатора Астраханской области с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в Астраханской области постепенно стабилизируется, в том числе благодаря высоким темпам вакцинации, в регионе наметился выход на плато по выявляемости инфицированных, сообщил глава региона Игорь Бабушкин во вторник на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что ковидный коечный фонд пополнился еще 100 койками, общее число которых теперь составляет 2 078, при этом "удается пока проводить диспансеризацию, сохранять плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную - хирургический корпус АМОКБ работает в обычном режиме".

По словам Бабушкина, в то же время остается много сложных вопросов, в решении которых потребуется привлечении дополнительных ресурсов из федерального центра.

"Должен отметить, что на протяжении всей пандемии министр здравоохранения самым оперативным образом откликается на все наши просьбы. Вот и сейчас мы договорились о том, что в ближайшее время он лично вместе с группой специалистов из федерального центра поможет нам отработать наиболее острые вопросы непосредственно в Астрахани", - написал Бабушкин.

О ситуации в регионе

С 26 июля в связи с превышением эпидемиологического порога в два раза в Астраханской области до 8 августа отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кроме продовольственных отделов, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, введены ограничения на работу точек общепита, ужесточен масочный режим.

По данным на 3 августа, в Астраханской области привиты от коронавирусной инфекции 57% от числа лиц, подлежащих вакцинации в регионе, - это 269 540 человек, оба этапа иммунизации прошли 203 116 человек. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, находятся 1 704 человека, свободным остается 17% коечного фонда.