В Новосибирске начали ремонт бассейна, находящегося в аварийном состоянии около 10 лет

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Реконструкцию бассейна спортивного клуба армии (СКА), который находился в аварийном состоянии около десяти лет, начали в Новосибирске, сообщил во вторник журналистам министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Начали реконструкцию - по сути это новое строительство - плавательного бассейна СКА на улице Воинской. Сегодня ведутся активные работы. Декабрь 2022 года - это тот срок, когда плавательный бассейн СКА откроет свои двери", - сказал он.

Как сообщал Ахапов ранее, бассейн СКА около десяти лет находится полуразрушенном состоянии. После реконструкции в нем смогут заниматься как любители плавания, так и профессиональные спортсмены. Реконструкция бассейна оценивалась в сумму около 400-450 млн рублей.

Находящиеся в центральной части Новосибирска бассейн и стадион СКА принадлежали ранее министерству обороны РФ, в 2012 году спортивные объекты были переданы в собственность Новосибирской области. Региональные власти приняли решение снести стадион из-за ветхости расположенных на его территории объектов, а бассейн отремонтировать, однако на тот момент средств на реконструкцию объекта не нашлось. В 2018 году министерство спорта РФ и власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается строительство ледовой арены к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, волейбольного центра и в том числе реконструкция бассейна СКА.

Бассейн СКА был построен в 1960-х года на территории военного городка в центральной части Новосибирска. Площадь бассейна составляет около 5 тыс. кв. м. Это один из двух самых крупных и глубоких тренировочных плавательных бассейнов в городе - длина дорожек достигает 50 м., а глубина - около 6 м.