Мишустин призвал уходить от бюрократии при оформлении мер социальной поддержки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Люди должны тратить как можно меньше времени на сбор различных документов в процессе оформления мер социальной поддержки, заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Пенсионного фонда России Андреем Кигимом.

"Важно очень на сегодняшний день, чтобы люди как можно меньше тратили времени на сбор различных документов и справок так, как это происходит с материнским капиталом. Я имею в виду, с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе", - сказал Мишустин.

Он попросил главу Пенсионного фонда проинформировать, сколько семей получили сертификат таким образом, на какие цели чаще всего направляют его средства и как идет внедрение элементов социального казначейства.

"Уже начался бюджетный процесс, идет согласование основных параметров, и для правительства крайне важно сейчас понимать, как обстоят дела в Пенсионном фонде. Это одна из ключевых структур, за счет средств которой выполняются социальные обязательства перед гражданами, выплачиваются пенсии, различные пособия", - заключил премьер.