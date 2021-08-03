Мишустин отметил необходимость работы Пенсионного фонда не только в цифровом формате

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на необходимость для Пенсионного фонда РФ работать не только в цифровом формате, но и предоставлять людям "живые" консультации.

"В эпоху цифровой трансформации, когда технологии достаточно активно развиваются и происходит очень много процессов, связанных с внедрением так называемой цифры, людям постарше, а клиентами Пенсионного фонда являются и люди старшего поколения, которым не всегда комфортно работать с цифрой, нужно сделать все условия для того, чтобы у них был выбор", - сказал председатель правительства на встрече с главой Пенсионного фонда РФ Андреем Кигимом во вторник.

"Я знаю большое количество людей, которые, например, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, поскольку много в жизни писали", - признался глава кабинета министров. По его мнению, "людям должно быть ясно, что у них есть выбор, что их не заставляют работать с цифрой, если им более комфортен путь работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности". "В Пенсионном фонде очень важно, чтобы мы могли предоставить такие услуги, и каждый человек знал, что он может обратиться за консультациями, за разъяснениями", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, к этому вопросу "очень важно подойти с точки зрения удобства людей". "Я уверен, что вы сможете организовать работу так, чтобы этот выбор не был обязательным для тех, кто хочет традиционно получить консультацию и работать с бумажными носителями", - заключил премьер-министр.