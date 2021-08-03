В России за сутки выявили 22 010 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 30 июня

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 010, до 6 334 195. Это минимум с 30 июня, следует их данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

В частности, за сутки было выявлено 1 910 случаев в Санкт-Петербурге, 1 540 - в Московской области, 547 - в Нижегородской области, 519 - в Свердловской области, 481 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 513 524 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 952. Впервые с 28 апреля в столице выявили менее 2 000 инфицированных.

Число смертей возросло за сутки на 788 против 785 днем ранее, до 160 925.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,54%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Краснодарском крае, по 29 - в Московской области и Пермском крае, 28 - в Нижегородской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 963, до 5 659 746.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 923 пациента в Санкт-Петербурге, 1 772 - в Московской области, 525 - в Красноярском крае, 486 - в Нижегородской области, 453 - в Свердловской области.