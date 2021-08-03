В Новосибирской области расширили круг получателей дополнительных выплат на детей

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Возраст получателей дополнительных выплат на детей в Новосибирской области увеличен с 30 до 35 лет. Таким образом выплаты сможет получить в полтора раза больше молодых семей, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Новосибирской области повышен возраст получателей дополнительных выплат на детей. Теперь выплату при рождении ребенка могут получать родители, достигшие включительно 35-летнего возраста, - таким образом выплаты сможет получить большее количество молодых семей. Ранее право распространялось на родителей, достигших 30-летнего возраста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минсоцразвития ТАСС уточнили, что сейчас в регионе более 10 тыс. семей - получателей выплат, а благодаря внесению изменений в законодательство их число увеличится до 15 тыс. Отмечается, что за выплатой родители могут обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10 января по 30 июня 2021, за выплатой можно обратиться до конца 2021 года. Среди дополнительных условий для получения выплаты - наличие гражданства РФ обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание родителей на территории Новосибирской области.

"За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу полностью в электронном виде, заполнив заявление на портале госуслуг", - добавили в пресс-служба регионального правительства.