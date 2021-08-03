Мурашко заявил, что трое пострадавших при ДТП в Турции россиян прооперированы

ТОЛЬЯТТИ , 3 августа. /ТАСС/. Трое россиян, пострадавших при ДТП в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением. Еще около 10 россиян планируется выписать во вторник, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии <...> около 10 человек", - сказал он.

На лечении в госпиталях Турции пока останутся еще девять человек, уточнил Мурашко. "Трое человек, к сожалению, вчера не удалось спасти, была констатирована смерть, поэтому сейчас предпринимаются все мероприятия по вывозу тел непосредственно на родину. Мы вместе с губернатором сегодня активно занимаемся вопросами организации медицинской помощи и помощи родственникам", - добавил глава Минздрава РФ.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.