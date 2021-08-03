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Мурашко заявил, что трое пострадавших при ДТП в Турции россиян прооперированы

Еще около 10 россиян планируется выписать 3 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ТОЛЬЯТТИ , 3 августа. /ТАСС/. Трое россиян, пострадавших при ДТП в Турции, прооперированы и находятся под наблюдением. Еще около 10 россиян планируется выписать во вторник, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируются сегодня к выписке в легком состоянии <...> около 10 человек", - сказал он.

На лечении в госпиталях Турции пока останутся еще девять человек, уточнил Мурашко. "Трое человек, к сожалению, вчера не удалось спасти, была констатирована смерть, поэтому сейчас предпринимаются все мероприятия по вывозу тел непосредственно на родину. Мы вместе с губернатором сегодня активно занимаемся вопросами организации медицинской помощи и помощи родственникам", - добавил глава Минздрава РФ.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичТурцияРоссия
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