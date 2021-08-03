Конкурент из будущего: стоит ли бояться искусственного интеллекта

29 августа 1997 года искусственный интеллект под названием SkyNet захватил власть над миром людей и устроил ядерный апокалипсис. Так выглядела история в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор-2: Судный день", вышедшем в мировой кинопрокат в 1991 году. 30 лет спустя мир действительно оказался опутан Всемирной паутиной, но к войне с роботами это не привело. Более того, почти половина россиян заявляют о своем доверии технологиям искусственного интеллекта, хоть и опасаются конкуренции с ним.

​​​​​​​Помощники или соперники? 48% ​россиян приветствуют развитие новых технологий. Среди молодежи (в возрасте от 18 до 24 лет) эта доля составляет 69%, — говорится в исследовании ВЦИОМа и "Национальных приоритетов". А 79% опрошенных считают, что государство должно способствовать развитию этого направления. Тем не менее большое количество людей волнуются относительно грядущей конкуренции с роботами. Представители целого ряда профессий считают, что уже в краткосрочной перспективе их смогут заменить искусственные соперники. Это беспокоит 33% россиян. В опросе, проведенном порталом "Зарплата.ру", доля таких работников меньше, но тоже значительная: "22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", — говорится в нем. Больше всего за свое трудовое будущее опасаются работники сферы обслуживания: продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно). Какие отрасли действительно в скором времени могут перейти под опеку искусственного интеллекта, а чьи страхи преувеличены? Осенью прошлого года Всемирный экономический форум (ВЭФ) выпустил собственное исследование The Future of Jobs 2020 ("Будущее рабочих мест — 2020"). Новые технологии лишат к 2025 году рабочих мест примерно 85 млн человек по всему миру. Но есть и хорошая новость — появится 97 млн новых рабочих мест. В первую очередь в таких сферах, как искусственный интеллект, "зеленая" экономика и компьютерные облачные технологии. При этом "почти 50% работников, которые в ближайшие пять лет будут выполнять прежние производственные роли, потребуется переподготовка", — отмечается в докладе. Однако экспертов это не пугает. "Определенные профессии, безусловно, автоматизируются. Но, во-первых, давайте вспомним историю — 200 лет назад луддиты громили механизмы, считая, что они лишат их средств к существованию, — говорит руководитель департамента разработки беспилотных средств компании Cognitive Technologies Юрий Минкин. — Тем не менее всемирная безработица не наступила. Наоборот, уровень жизни с тех пор заметно вырос. Да, кого-то плоды прогресса приводят к личной катастрофе, но если рассуждать в масштабе всей цивилизации, то он, конечно, необходим". По словам эксперта, развитие технологий не только лишает людей рабочих мест, но и создает новые, причем в большем количестве: ведь разработки надо тестировать, обслуживать, настраивать. В свою очередь, руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая, выступая на прошедшем недавно "Reforum Winning The Hearts: Человек в мире будущего", назвала список областей, где наиболее востребованны молодые специалисты: продажи, консультирование, туризм, гостиничное и ресторанное дело. При этом работодатели активнее всего ищут курьеров, продавцов-консультантов и курьеров-водителей. "В нынешнем году потребность в курьерах выросла на 140%. Аналогичная ситуация была и в прошлом году", — рассказала она. А вот пять лет назад ситуация была иная — курьеров среди лидеров не значилось, зато востребованны были официанты и консультанты. "Как видите, никакой робототехникой пока не пахнет", — резюмировала эксперт.

Описание Кассы самообслуживания © Reshetnikov_art/Shutterstock/Fotodom

Тем не менее тот же hh.ru еще в 2019 году отмечал падение спроса на магазинных кассиров. Тогда оно составило более 17%. Связано это было как раз с искусственным интеллектом — именно тогда в сетевых магазинах страны начали массово появляться карты самообслуживания. И хотя они (кассы) тоже пока не могут совсем обходиться без дежурного оператора — человека, прецедент вполне показательный. Наступление машин Ниша сервисных роботов наполняется новыми проектами. В китайском Гуанчжоу активно тестируются "автобусы-беспилотники", а в США стартап Nuro придумал, как доставлять покупателям товар с помощью роботов-курьеров. Ведутся разработки и у нас: в июне на Петербургском международном экономическом форуме "Сбер" представил прототип беспилотного электротакси.

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Более того, по данным Международной федерации роботизации (IFR), в этой области Россия занимает второе место в мире по числу компаний, работающих над созданием "домашних" роботов. Таких компаний в 2020 году в России насчитывалось 73. Впереди только США с 223 представителями. А вот в области промышленных роботов Россия не на высоте. Согласно исследованию World Robotics 2020 IFR, в мире по итогам 2019 года на предприятиях в общей сложности работало 2,7 млн индустриальных роботов. Активнее всего механических помощников используют в автомобильной отрасли (923 тыс.), производстве электроники (672 тыс.) и металлургии (281 тыс.). В среднем в мире на 10 тыс. сотрудников приходится 113 индустриальных роботов (по данным IFR). Причем, если в странах-лидерах роботизации эти цифры доходят практически до тысячи штук на 10 тыс. работников (в Сингапуре 918 роботов, в Южной Корее — 855), Россия, увы, находится далеко — всего восемь роботов. Кем быть? Футурологи, принимавшие участие в Reforum, неоднократно во время своих выступлений обращались к теме "постнормальных времен". Из "знакомого будущего" человечество переходит в "будущее неопределенное". Новые понятия, новые фундаментальные принципы коммуникаций, новые источники информации, инструменты поиска истины — все это заставляет задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. В том числе и в качестве специалиста. По мнению экспертов, главным станут не конкретные компетенции в той или иной профессии, а так называемые метанавыки. "Основные метанавыки будущего — это осознанность и управление собой, саморазвитие и адаптивность, ответственность и проактивность, а также принятие решений", — говорит управляющий партнер компании Insight Group Катерина Богина. "По большому счету, метанавык я бы назвала один — самоуправление, — добавляет руководитель центра карьеры "Нетология" Татьяна Смирнова. — То есть умение самостоятельно ставить себе цели, находить ресурсы на реализацию этих целей и отвечать за свое движение по направлению к ним". Другими словами, эксперты предлагают прокачивать в первую очередь не узконаправленные профессиональные умения, а личностные характеристики.

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Национальная ассоциация участников рынка робототехники оценивает существующий дефицит кадров, способных обслуживать роботов, в 19–20 тыс. человек. Причем каждые пять лет эта цифра, по их прогнозам, будет расти на еще на 20 тыс. специалистов, достигнув к 2030 году 66 тыс. Поэтому еще одним трендом станет освоение новых профессий, связанных со взаимодействием с искусственным интеллектом. Таких как инженер-робототехник или сценарист и архитектор чат-ботов. Чат-боты по обслуживанию клиентов вообще один из самых востребованных плодов искусственного интеллекта, и в России в том числе. Его активно используют банки, ретейлеры и телекоммуникационные операторы для улучшения обратной связи с клиентами. Судный день Наряду с философскими размышлениями на тему "Способен ли человек сам решать свою судьбу или будущее предопределено заранее", одним из лейтмотивов "Терминатора-2" стал страх человечества перед возможной агрессией со стороны искусственного интеллекта. Эти опасения по-прежнему остаются предметом изучения футурологов и фантастов. По данным опроса портала, 2% россиян даже сейчас опасаются восстания машин. По мнению генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологий. "К счастью, многие понимают, что задача ИИ — не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали", — отметила она в своих комментариях к исследованию.

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