МакSим пришла в сознание

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Врачи вывели певицу МакSим (Марину Максимову) из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. Об этом сообщила ТАСС во вторник ее менеджер Маргарита Соколова.

"Марина в сознании, пришла в себя. Конечно, общается [с врачами]. Человек в четком, ясном сознании", - сказала она.

Соколова уточнила, что, по оценке врачей, состояние певицы уже значительно улучшилось. "Несколько преувеличено, правда, [в СМИ], что она телевизор смотрит. В реанимации телевизоров нет", - заметила менеджер.

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.