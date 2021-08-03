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МВД не планирует увеличивать размер штрафа за пользование телефоном за рулем

Сейчас штраф составляет 1,5 тыс. рублей
© Александр Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МВД России не рассматривает инициатив по увеличению штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

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Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов после ДТП в Москве 16 июля, где погибли двое детей, предложил увеличить до 10 тыс. рублей размер штрафа за пользование телефоном при управлении автомобилем. В настоящее время штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

"Обращений от руководителя движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова в адрес ГУОБДД МВД России не поступало", - сказал собеседник агентства.

Днем 16 июля в Москве на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер 17 июля вечером. У девятимесячного ребенка сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сначала Башкирову поместили под домашний арест, но 19 июля Тверской суд Москвы по просьбе прокуратуры изменил меру пресечения на содержание под стражей до 16 сентября.

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