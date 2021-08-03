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Дело Ивана Сафронова

Минюст в Петербурге подал в суд на адвокатскую палату по делу Ивана Павлова

Иск касается оспаривания решения совета адвокатской палаты, которым отказано в удовлетворении представления Минюста о прекращении адвокатского статуса Павлова за якобы совершение дисциплинарного проступка, сообщил защитник Александр Мелешко
Иван Павлов (справа) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Иван Павлов (справа)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Управление Минюста по Санкт-Петербургу подало в суд с требованием отменить решение городской адвокатской палаты, которая отказалась привлекать к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова. Об этом ТАСС сообщил защитник Павлова Александр Мелешко.

"По моей информации, этот иск касается оспаривания решения совета [адвокатской палаты], которым отказано в удовлетворении представления Минюста о прекращении [адвокатского] статуса Павлова за якобы совершение дисциплинарного проступка, выразившегося, по мнению Минюста, в отказе дать подписку о неразглашении по делу Ивана Сафронова", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке гражданских дел Куйбышевского районного суда Петербурга, заседание по иску назначено на 24 августа.

Павлов был задержан весной этого года после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По словам Павлова, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

Ранее в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения.

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РоссияДело Ивана Сафронова
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