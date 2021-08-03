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Поставки вакцин против гриппа в регионы РФ начнутся после 8 августа

Как отметил глава Минздрава, сейчас главная задача - защитить население страны

ТОЛЬЯТТИ, 3 августа. /ТАСС/. Первые партии вакцин против гриппа начнут поступать в регионы России после 8 августа, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что после 8 августа в регионы уже мы начнем первые поставки вакцины против гриппа", - сказал он.

Мурашко отметил, что сейчас главная задача профилактически защитить население РФ. "Создать основу для здорового образа жизни, для сохранения здоровья. Мы сделаем все, что необходимо для каждого человека", - заключил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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