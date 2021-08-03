МИД России объявил эстонского дипломата персоной нон грата на основе принципа взаимности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван во вторник в МИД РФ, ему объявили о высылке сотрудника эстонского диппредставительства, который должен покинуть территорию России в недельный срок. Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.

"Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - указали в дипведомстве.

В министерстве предостерегли эстонскую сторону от дальнейшего обострения ситуации. "В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - подчеркнули в МИД РФ.

15 июля МИД Эстонии выслал российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который ранее был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".