В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра и дождей

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за сильных дождей, гроз и порывов ветра до 25 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"Ночью и днем 4 августа 2021 г. (в период с 22 часов 3 августа до 22 часов 4 августа) на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра 17-22 м/с, локально до 25 м/с (в городе Казани - 4 августа в период с 03 до 10 часов)", - сообщили в ведомстве.

По словам синоптиков, днем 4 августа на востоке Татарстана ожидается сильная жара до +37 градусов.

В ГУ МЧС сообщили, что учитывая прогнозируемые метеорологические явления на территории республики, увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач, обрушением слабо укрепленных и широкоформатных и рекламных конструкций, падением ветхих деревьев, ДТП, происшествий на водных объектах и на авиационном транспорте, на аэродромах базирования и вертолетных площадках.

МЧС Татарстана рекомендует при сильных порывах ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Водителям быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.