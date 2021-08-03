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В Германии число жителей старше 100 лет достигло рекордного уровня в 2020 году

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство, женщин такого возраста в четыре раза больше, чем мужчин

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Число жителей Германии в возрасте 100 лет и старше в 2020 году достигло рекордного показателя за последние 10 лет и составило 20 465. Об этом во вторник сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

По его информации, данное значение на 3 523 больше, чем было зарегистрировано в 2019 году. "Никогда за последние десять лет так много людей не относилось к возрастной группе старше 100 лет", - пояснили в ведомстве. Вместе с тем уточняется, что доля лиц этой возрастной категории в прошлом году также увеличилась на 0,025% в общей численности населения по сравнению с 2011 годом (0,018%).

Кроме того, в ведомстве заметили, что число женщин старше 100 лет практически в четыре раза больше, чем мужчин. В частности, из 20 465 пожилых жителей ФРГ примерно 80% (16 454 человека) составляли женщины.

Население Германии насчитывает порядка 83 млн человек.

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Германия
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