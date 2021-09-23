Горные вершины и Озеро-сердце: пять мест для красивых фото на российских курортах

1. Красная Поляна в Сочи Сочинский курорт известен горными тропами. В Красной Поляне их около 20 — на любой вкус и сложность. На разных маршрутах можно увидеть озера, водопады, леса, виды с горных вершин и руины старинной крепости. При посещении стоит заранее ознакомиться с условиями похода и узнать, куда приведет экотропа.

Сделать это можно на сайте курорта, там же есть информация о стоимости прохождения экотропы самостоятельно или с гидом. Самая высокая точка Красной Поляны — пик Черная Пирамида на высоте 2375 метров над уровнем моря. Для сравнения: самое дно Черного моря находится на глубине 2210 метров под водой. Подъем в горы на канатной дороге доступен летом, зимой Красная Поляна — горнолыжный курорт. В случае ухудшения погодных условий необходимо вернуться на станцию канатной дороги, а в вечернее время суток прогулки по маршрутам запрещены. 2. Кадыковский карьер, Балаклава Карьер знаменит своим озером, с определенной точки его форма напоминает сердце.

Это чистой воды совпадение — изначально о карьере как туристическом объекте и речи не шло.Раньше здесь добывали известняк, но в 2007 году работы прекратили — и грунтовые воды заполнили пространство карьера. Озеро интересно своим расположением — даже его поверхность находится ниже уровня моря на 14 метров, что для Крыма редкость. Голубой цвет воды — естественный оптический эффект. Озеро глубокое и при ярком освещении становится бирюзовым без химических примесей. Называют его по-разному — Карьерное или Озеро-сердце. При посещении Кадыковского карьера учитывайте, что близко к краям подходить нельзя — существует опасность обвала. Достопримечательность интересна возможностью сделать эффектную фотографию. Но купаться в озере запрещено, да и температура воды вряд ли к этому располагает — она поступает из подземных источников и стабильно держит +10–14 °C даже в жаркое лето. 3. "Ласточкино гнездо" в Крыму Замок построен на 40-метровой отвесной скале на мысе Ай-Тодор и выполнен в средневековом стиле по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда. Из-за маленьких размеров площадки для строительства здание высотой 12 метров уместилось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров.

После сильного землетрясения в 1927 году строение пришло в аварийное состояние, почти 40 лет оно было закрыто — уникальная архитектура требовала особого подхода для восстановления замка. Позже на территории работал ресторан, а в 2015-м "Ласточкино гнездо" отнесли к объектам культурного наследия федерального значения. Сейчас его называют визитной карточкой Крыма и одним из самых узнаваемых памятников архитектуры региона, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Объект доступен для туристов, теперь гости "Ласточкиного гнезда" могут фотографироваться на балконе замка, долгое время он был недоступен для посещения. Посещение платное, актуальные цены и расписание работы стоит уточнить на сайте. 4. Спуск "400 ступеней" в Анапе Спуск к морю длиной 400 ступеней находится у подножия Лысой горы, которая считается началом Великих Кавказских гор.

Как раз из-за этого расположения и появилась лестница, ведет она к уединенному галечному пляжу. Пройти 400 ступеней подряд может быть нелегко, на пути расставлены скамейки. Тем не менее покорение такой высоты оправданно — с вершины лестницы открывается живописный вид на побережье, кажется, что и спуска никакого нет, и море совсем рядом — только руку протяни. 5. Скала Парус в Геленджике Высота скалы — около 30 метров, а ширина — всего метр. Интересна она тем, что стоит несколько в отдалении от скального массива на берегу Черного моря и является памятником природы.