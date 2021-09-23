Горные вершины и Озеро-сердце: пять мест для красивых фото на российских курортах

1. Красная Поляна в Сочи
Сочинский курорт известен горными тропами. В Красной Поляне их около 20 — на любой вкус и сложность. На разных маршрутах можно увидеть озера, водопады, леса, виды с горных вершин и руины старинной крепости. При посещении стоит заранее ознакомиться с условиями похода и узнать, куда приведет экотропа.
Сделать это можно на сайте курорта, там же есть информация о стоимости прохождения экотропы самостоятельно или с гидом. Самая высокая точка Красной Поляны — пик Черная Пирамида на высоте 2375 метров над уровнем моря. Для сравнения: самое дно Черного моря находится на глубине 2210 метров под водой.
Подъем в горы на канатной дороге доступен летом, зимой Красная Поляна — горнолыжный курорт. В случае ухудшения погодных условий необходимо вернуться на станцию канатной дороги, а в вечернее время суток прогулки по маршрутам запрещены.
2. Кадыковский карьер, Балаклава
Карьер знаменит своим озером, с определенной точки его форма напоминает сердце.
Это чистой воды совпадение — изначально о карьере как туристическом объекте и речи не шло.Раньше здесь добывали известняк, но в 2007 году работы прекратили — и грунтовые воды заполнили пространство карьера. Озеро интересно своим расположением — даже его поверхность находится ниже уровня моря на 14 метров, что для Крыма редкость.
Голубой цвет воды — естественный оптический эффект. Озеро глубокое и при ярком освещении становится бирюзовым без химических примесей. Называют его по-разному — Карьерное или Озеро-сердце. При посещении Кадыковского карьера учитывайте, что близко к краям подходить нельзя — существует опасность обвала. Достопримечательность интересна возможностью сделать эффектную фотографию. Но купаться в озере запрещено, да и температура воды вряд ли к этому располагает — она поступает из подземных источников и стабильно держит +10–14 °C даже в жаркое лето.
3. "Ласточкино гнездо" в Крыму
Замок построен на 40-метровой отвесной скале на мысе Ай-Тодор и выполнен в средневековом стиле по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда. Из-за маленьких размеров площадки для строительства здание высотой 12 метров уместилось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров.
После сильного землетрясения в 1927 году строение пришло в аварийное состояние, почти 40 лет оно было закрыто — уникальная архитектура требовала особого подхода для восстановления замка. Позже на территории работал ресторан, а в 2015-м "Ласточкино гнездо" отнесли к объектам культурного наследия федерального значения. Сейчас его называют визитной карточкой Крыма и одним из самых узнаваемых памятников архитектуры региона, его изображение нанесено на банкноту номиналом 100 рублей, посвященную воссоединению Крыма с Россией.
Объект доступен для туристов, теперь гости "Ласточкиного гнезда" могут фотографироваться на балконе замка, долгое время он был недоступен для посещения. Посещение платное, актуальные цены и расписание работы стоит уточнить на сайте.
4. Спуск "400 ступеней" в Анапе
Спуск к морю длиной 400 ступеней находится у подножия Лысой горы, которая считается началом Великих Кавказских гор.
Как раз из-за этого расположения и появилась лестница, ведет она к уединенному галечному пляжу. Пройти 400 ступеней подряд может быть нелегко, на пути расставлены скамейки. Тем не менее покорение такой высоты оправданно — с вершины лестницы открывается живописный вид на побережье, кажется, что и спуска никакого нет, и море совсем рядом — только руку протяни.
5. Скала Парус в Геленджике
Высота скалы — около 30 метров, а ширина — всего метр. Интересна она тем, что стоит несколько в отдалении от скального массива на берегу Черного моря и является памятником природы.
Больше чем на три четверти она стоит в море и омывается волнами. Причинами такого расположения считается наступление моря на сушу и эрозия, разрушившая породу. Название скалы отсылает к ее необычной форме — ее можно сравнить с натянутым парусом.
В скале на высоте примерно 2,5 метров находится отверстие, доподлинно неизвестно, как именно оно там появилось. Распространенное объяснение связано с уроном от обстрелов артиллерией во время Кавказской войны, но есть и мнение, что даже многочисленные снаряды не могли бы проделать в скале такую дыру. Также существует легенда, что именно к этой скале был прикован греческий титан Прометей.