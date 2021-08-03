В РЖД рассказали о движении поездов по участку Транссиба в Амурской области

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пассажирские поезда по графику следуют по участку Транссиба в Амурской области на фоне подъема уровня воды, грузовые идут по одному пути по очереди, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Пассажирские поезда следуют по графику. Грузовые идут по одному пути по очереди. Для обеспечения максимального объема пропуска грузопотока используется технология движения соединенных составов", - сказал собеседник агентства.

РЖД ранее из-за резкого подъема уровня воды в реках ограничили движение поездов на участке Транссиба Бурея - Домикан в Амурской области. На месте работают противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Ахара и более 280 сотрудников путевого комплекса.

Амурская область сейчас переживает масштабные паводки из-за сильных дождей, уровень воды превышает пойменный уровень в реках Амур (до 210 см), Зея (до 113 см), Томь (до 91 см). В девяти населенных пунктах остаются подтопленными 159 приусадебных участков, частично подтоплены 18 участков автомобильных дорог, 12 населенных пунктов остаются без автомобильного сообщения. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 2021 году в 6,3 млрд рублей.

Это не первый случай за лето, когда паводки привели к серьезному размыву путей на Забайкальской железной дороге. Так, в конце июля водой был разрушен железнодорожный мост в Шилкинском районе Забайкальского края. На восстановление движения у РЖД ушло три дня, для перевозки пассажиров на это время компания задействовала услуги авиакомпаний.