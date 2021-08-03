Бежать полумарафон в Петербурге можно будет при наличии теста или сертификата вакцинации

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полумарафон "Северная столица", организованный московским беговым сообществом, 8 августа пройдет в Санкт-Петербурге. Принять участие в нем можно будет при наличии сертификата о вакцинации COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, сообщили ТАСС во вторник организаторы мероприятия.

"8 августа 2021 года в историческом центре Санкт-Петербурга в четвертый раз пройдет СПБ полумарафон "Северная столица". Любители бега выйдут на старт, чтобы стать частью уникального события и пробежать по центральным улицам одного из самых красивых городов России. Участников мероприятия жду две дистанции на выбор - 21,1 или 10 км. В рамках забега также состоится корпоративная эстафета: представители различных компаний смогут побороться за призовые места и престижный кубок", - рассказал собеседник агентства.

Организаторы добавили, что финишеры всех стартов получат необычные медали.

Меры предосторожности

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции организаторы будут соблюдать специальные меры. Все участники, зарегистрированные на СПБ полумарафон "Северная столица", должны предоставить сертификат о вакцинации COVID-19 или справку с отрицательным тестом на COVID-19 методом ПЦР. У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела. Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок", - сказал собеседник агентства.

Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два - дезинфекция контактных поверхностей. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным, с контролем количества людей и плотности. Зрителям рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише.

Трасса и участники

Маршруты полумарафона и забега на 10 км знамениты своей красотой - участники пробегут один круг по историческому центру города и смогут полюбоваться главными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Им откроются живописные виды на Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш обеих дистанций состоится на Дворцовой площади.

"Быстрая трасса и высокий уровень организации ежегодно привлекают бегунов и любителей всех уровней подготовки. В этом году обладатель лучшего результата России на полумарафоне Владимир Никитин пробежит 21,1 км. За призы также поборются Николай Чавкин и Вячеслав Шаламов. Главная претендентка на победу среди женщин - Луиза Дмитриева. Конкуренцию ей составят Марина Ковалева и Алина Прокопьева. Девушки попробуют улучшить женский рекорд СПБ полумарафона", - добавили организаторы.

На дистанции для всех участников будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь. Для победителей СПБ полумарафона "Северная столица" предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей.