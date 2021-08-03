Платформу для медицинской диагностики запустят в 2024 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единая платформа, позволяющая проводить медицинскую диагностику будет запущена в 2024 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы предполагаем, что будет создана единая платформа, которая будет ориентирована на вспомогательную диагностику. Это будет дополнительный мониторинг. Система будет отслеживать состояние человека, и если начинаются какие-то отклонения, то давать сигнал", - сказал Белоусов.

"Все - 2024 год", - добавил он, отвечая на вопрос о сроках запуска.

По его словам, эта система будет опробована на людях с хроническими заболеваниями.

"Договорились попробовать это все на гипертониках, тех у кого гипертония, на людях которые страдают сахарным диабетом, на людях которые сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают", - отметил первый вице-премьер.