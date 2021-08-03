Мурашко призвал всех пожилых россиян привиться от коронавируса

ТОЛЬЯТТИ, 3 августа. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса следует провести почти среди всех россиян старше 60 лет, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Об этом сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Еще один такой немаловажный пункт - для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью", - сообщил Мурашко.

Помимо вакцинации, по его словам, для того, чтобы "сбить третью волну коронавируса", необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия. При этом Мурашко отметил, что Самарская область является одним из лидеров по проведению вакцинации.

Ранее Минздрав сообщал, что более 98% пациентов с коронавирусом, госпитализированных в медучреждения, не привиты. При этом, пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки, отмечал Мурашко.