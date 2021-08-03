Правозащитник просит Голикову помочь студентам-иностранцам продолжить обучение в России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам российских вузов, которые не могут попасть в Россию из-за ограничительных мер против COVID-19. Об этом сказано в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС.

"На сегодняшний день пересечь границу с Россией с целью учебы и получить приглашение на учебу, а значит оформить визу, студенту из закрытой [для посещения РФ] страны возможно только при получении индивидуального разрешения, выданного оперштабом РФ. К нашему огромному сожалению, утвержденного алгоритма получения индивидуального разрешения не существует, поэтому получить такое разрешение нуждающемуся студенту крайне трудно", - сказано в документе.

Он сообщил, что получил обращение инициативной группы иностранных студентов, в котором говорится, что в настоящее время многие российские вузы переходят на очное обучение, что требует присутствия на лекциях, практических и лабораторных занятиях, посещения библиотек со специальной литературой. "Очень многие из них, как следует из обращения, если у них не будет возможности продолжить очное обучение, будут вынуждены разорвать контракт с российским вузом и продолжить обучение в другой стране", - подчеркнул правозащитник.

"Считаю <...> целесообразным с целью разрешения возникшей проблемы создать временную рабочую группу на площадке правительства РФ с участием представителей профильных органов государственной власти, инициативной группы и правозащитного сообщества", - отметил правозащитник.