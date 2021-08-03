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Пандемия COVID-19

В детском лагере в Башкирии 11 человек заразились коронавирусом

Сотрудники прокуратуры республики начали проверку
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

УФА, 3 августа. /ТАСС/. Шестеро детей и пятеро сотрудников детского лагеря в Караидельском районе Республики Башкирия заразились коронавирусом, сообщает во вторник региональная прокуратура.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту заболевания новой коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе. Установлено, что 1 августа 2021 года у шести несовершеннолетних отдыхающих лагеря и пятерых сотрудников диагностировано заболевание коронавирусом", - сказано в сообщении.

Всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых. Их вывезли с территории учреждения и назначили необходимое лечение. Территории и помещения лагеря дезинфицировали после отъезда инфицированных. В ходе проверки будет дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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