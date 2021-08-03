В Курске восстановили нарушенное после урагана автомобильное движение

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение в Курске, нарушенное накануне из-за урагана, восстановили. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэрии. В городе продолжают работы по восстановлению движения трамваев.

В понедельник в некоторых регионах Центрального федерального округа непогода, в том числе ураганный ветер и обильные осадки, привели к падению деревьев, локальному нарушению электроснабжения. В Курской области ветер повредил крыши здания пансионата ветеранов войны и труда "Сосновый бор" и нескольких жилых домов.

"Семь участков автомобильных дорог, перекрытых упавшими деревьями, полностью освобождены. Убрано 33 дерева. Автомобильное движение полностью восстановлено. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению движения трамваев", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, на время работ по восстановлению контактной сети движение трамваев проходит по сокращенному маршруту. По прогнозам синоптиков, 3 августа в Курской области также пройдут сильные дожди с грозой и порывами ветра до 13 м/с.