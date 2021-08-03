Аксенов прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский стал соучастником преступлений против собственного народа, за которые ему предстоит отвечать. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя интервью украинского лидера, в котором он назвал полуостров "своей землей".

Зеленский во вторник в интервью украинскому государственному телеканалу "Дом", вещающему на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым, пообещал, что полуостров никогда не будет "русской территорией".

"Интервью Зеленского - жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал. Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках. Людей давно тошнит от этой "любви". К сожалению, Зеленский стал соучастником преступлений против народа Украины, за которые предстоит отвечать. Вот о чем ему стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма предложил направить президенту Украины крымских рапанов. "И да - пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским", - подчеркнул Аксенов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.