На востоке Пакистана ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19

ИСЛАМАБАД, 3 августа. /ТАСС/. Действие дополнительных ограничений после резкого увеличения числа случаев COVID-19 на фоне четвертой волны распространения коронавируса началось во вторник в крупнейших городах пакистанской восточной провинции Пенджаб.

По сообщению газеты The News International, частичный локдаун введен в городах Лахор, Мултан, Равалпинди и Фейсалабад, где по решению Национального командно-операционного центра по борьбе с распространением коронавируса (NCOC) он будет действовать до 31 августа.

Согласно уведомлению правительства Пенджаба, рыночная и коммерческая деятельность в этих городах разрешается до 20:00. Максимальная загрузка общественного транспорта сокращена с 70% до 50%. Рабочее время для госслужащих и сотрудников частных организаций остается обычным, однако половина из них должна быть переведена на удаленный режим работы. Местным властям предписано усилить контроль за соблюдением жителями обязательного масочного режима.

Выходные дни объявлены "закрытыми" с запретом проведения любых массовых культурных и увеселительных мероприятий в закрытых помещениях и деловой деятельности государственных и частных организаций и компаний. С 8 августа в Лахоре и других городах будет действовать запрет на работу кинотеатров, закрыты для посещения все религиозные святыни и спортивные сооружения.

По данным Минздрава Пакистана, за последние сутки в стране были выявлены 3 582 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 1 млн человек. Количество умерших от последствий коронавируса достигло 23 529.